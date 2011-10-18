《王小坚专栏》中国地方政府公开债务可能得到中央背书

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,就职于上海耀之资产管理中心,本文仅代表作者本人观点)

撰稿 王小坚

中国信用体制上而下分配特点,决定了中国的信用体系在微观层面的失败可能意味着整体信用体系的崩溃。而由下而上的体系则相反。

近日，国务院发改委给铁道部发出关于对铁路建设债券进行定性的公函，表示铁道部发行的中国铁路建设债券为“政府支持债券”。虽然说在中国不少债券都有隐性的政府支持，但明确被列为“政府支持债券”的品种却并不多（当年出于控制国有银行股权使命的汇金债券曾经享受过此待遇）。因为这可能意味着与众不同的政策待遇 可以使投资者在计提风险资产时不将其统计在内，从而使债券的实际税赋地位与国债相当。

这一行为的动机可能来自于最近铁道部的融资难问题。在发生铁道部腐败案件和温州动车追尾事故後，铁道部发行的债券开始失去了债券投资者心中“超级AAA”的信用评级，发行债务一度面监困难。在今年7月21日发行2011年第三期短期融资券时时，还出现了流标的情况（招标200亿，投标量187.3亿）。

作为中央政府的一个部门，铁道部如果出现融资困难，则可能影响到整个政府的信用，从而影响到政府的整体融资成本。所以中央政府此次对于铁道债券的支持也是在情理之中，并马上起到了良好的效果——新发行的铁道债收益率明显下行。

铁路债券身上发生的事很可能会在地方政府债务问题上重复。

地方政府的债务现融资包括银行信贷和债券两大块。因为中国银行多为国有，而债券多为公开发行。所以又可以用体制内的风险和体制外的风险来进行归类。体系内的风险比较容易解决，银行的资产总量庞大，而且过去几年来利润和规模都快速增长，“有能力”消化部分坏的资产，“有义务”承担下行周期的责任。更何况银行都是“公家的”，肉都烂在锅里，政治上没什麽不可以接受的。只是过了好日子後过几年苦日子而已。

而公开发行的债券虽然数量不大，但社会影响却很大。公众投资者在交易所买入公开上市的债券，并通过基金，理财产品，信托等方式投资银行间上市的债券。所以一旦出现违约，将在很广的范围内造成不良的影响。影响广泛的违约可能导致地方政府失信，而由于信用的分配自上而下，这就会带来前面所说的，微观层面的信用失败带来整体信用体系的崩溃。这是中央政府所不能容忍的。

所以，在地方政府公开债务问题上，违约应该不是一个选择，中央政府也有足够的资源来处理这一问题。近期地方政府（如浙江）自行发行债券就是一个办法，虽然目前发行债券用于重点在建项目。但相信一旦发生债务问题，中央政府可以通过允许地方自主发行债券，扩大债券发行量的方法来轻易化解问题，所付出的代价仅仅是地方债券的中央化。