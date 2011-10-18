穆迪称或将法国评级展望降至负面

* 穆迪对救助银行业和受困国家的成本表示忧虑

* 称法国需要显示出改革决心

* 负面展望意味着或在两年内调降其评级

路透纽约10月17日---穆迪周一警告,若救助银行业及其他欧元区成员国的成本让法国的财政预算负担过重,或在三个月内将该国债信评级展望置于负面观察名单.

目前正值欧盟领导人讨论如何保护本地区金融系统免受希腊违约的影响.讨论的措施包括向存在希腊债务风险敞口的银行挹注资金.

法国和德国是欧元区经济大国,两国正在牵头拟定一项方案,计划在周日的欧盟峰会上提交,以帮助化解区域债务危机.

穆迪表示,法国在至为关键的财政和经济改革中的进展,以及金融市场和经济方面可能出现的不利情况,也将在评估中被纳入考量.

负面展望意味着,穆迪在未来几年可能调降法国评级.该机构8月时将美国债信评级列入可能调降的观察名单.

"债务指标的恶化及可能出现更多的或有负债,对法国Aaa债信评级的稳定展望构成压力."穆迪在一份声明中指出.

穆迪表示,目前法国过度使用财政的空间已比2008年金融危机时要小.

穆迪称未来几个月法国可能面临一些挑战,诸如需对其他欧洲国家或其本国的银行体系提供额外支持.

该评级机构称,法国要想维持稳定的评级展望,需证明其"对实施必要经济和财政改革措施的持续承诺."

穆迪表示,法国政府还需展现其在改善债务比率方面的明显进展.

穆迪指出,法国的债务指标目前在Aaa国家之中算是最弱的,但仍因利息负担相较政府岁入而言相对较低,因而受到支撑.

但为极高债务筹措资金的能力,"有赖投资者对政府应对意外挑战的能力及意愿的信心."穆迪在报告中称.

--编译 梁睿雪/张若琪;审校 郑茵/张涛

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