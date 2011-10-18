美联储应维持低利率 直到失业率跌至7%以下--官员

路透底特律10月17日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示,美国联邦储备委员会(FED,美联储)有必要进一步采取货币政策行动提振疲弱的经济,并应承诺在失业率降至7%以下之前,维持零利率.

埃文斯并称,若此举未能很快奏效,美联储应重启买债计划来进一步压低借贷成本.

埃文斯此番讲话,令迄今最强烈的宽松政策呼声更添声势.现在距美联储下次11月1-2日政策会议还有短短几周时间.美联储主席贝南克将于周二讲话.

美联储自2008年12月以来就将指标利率维持在零附近,并暗示将保持该水平到2013年中期.该央行还买入2.3万亿(兆)美元长期债券,并从本月起向较长期债券倾斜,以压低长期利率.

但埃文斯称,因失业率仍高居9%以上,通胀率也更加逼近美联储2%的目标,故联储应采取更多措施.

为强调就业形势的严峻,埃文斯在他通常比较呆板的幻灯片中加入了抓人眼球的图片.

"鉴于就业形势严峻,我们需要采取些冒险措施,即为了降低失业率,允许通胀率在短期内温和上升,"埃文斯表示.

他表示,美联储可以通过监控中期通胀前景来控制通胀.如果通胀前景升至3%上方,美联储就开始收紧政策,即使失业率仍未降至7%以下.

包括明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在内的部分美联储官员,反对进一步放宽货币政策,他们认为进一步降低借款利率可能会向投资者发出错误的信号,并有损美联储的信誉和抗击通胀的能力.

美联储决策者在1970年代曾经采取同样的措施.但埃文斯暗示,这种想法是错误的.

"相比应对1970年代那样的通胀幽灵,我更担心重蹈1930年代的覆辙,"当时美联储未能意识到其货币政策过度限制了经济成长.

埃文斯表示,倘若美联储采用一项与失业率挂钩的政策触发机制,那麽他也将支持正式将2%定为通胀目标,以进一步确定通胀预期.

他称,美联储可能也会考虑制定物价水平目标,使其允许通胀短期上升,以弥补通胀低于最佳值的影响;或者美联储可能会把政策与一个确定的国内生产总值(GDP)水平挂钩.他还称,美联储不应做的就是不采取行动.

"如果我们在经济衰退时袖手旁观,那麽民众对我们的信任感可能会遭受重挫,就像1930年代那样,"埃文斯称.(完)

--编译 张荻/程琳/李春喜/许娜;审校 徐文焰

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