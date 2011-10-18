东方航空终止波音787飞机订单

路透上海10月18日电---中国东方航空股份有限公司(600115.SS)周二公告称,因波音(BA.N)延迟交付B787飞机,经与波音协商,东航将24架787飞机置换成45架B737NG飞机,波音公司同意给予若干补偿.

东方航空(0670.HK)公告还指出,公司拟向空客公司购买15架空客A330系列飞机,基本价格约25.32亿美元(合人民币约161.29亿元人民币),并向空客公司出售5架空客A340-300飞机.

公告称,根据波音目录价格,45架波音737NG飞机的基本价格为33亿美元.波音公司以信贷备忘形式就此项交易给予东航较大幅度的价格优惠,这批飞机实际购买价格明显低于上述基本价格.而波音给予的补偿款将抵扣购买B737NG的部分价款.

这批737NG飞机将于2014-2016年分批交付,以去年底可用吨公里计划,这将使公司运力增长约8.65%.东航拟通过业务营运、商业银行贷款及其他融资工具所得资金为本次交易提供资金.

波音787梦想飞机的交付已落後于原定计划三年.上月波音公司终于将首架B787飞机交付给日本全日空(9202.T).此前有国内媒体报导,包括东航,中国国航,南方航空等在内的多家中国航空公司共向波音订购了63架B787梦想飞机.

据东方航空公告,15架空客A330系列飞机将于2013年至2015年分批交付于公司.此次购买飞机交易将使公司的运力增长约9.41%,出售飞机交易将使公司的运力减少约3.68%.公司购买的15架空客A330系列飞机将主要用于满足今後国内、国际及地区中、远程客运市场快速增长的需求.

东方航空A股周二收报4.91元,过去一个月累计下跌4.3%;H股收报2.85港元,过去一个月大挫18%.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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