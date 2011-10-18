美朝磋商寻找朝鲜战争失踪美军遗体

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透华盛顿10月17日电---美国国防部称，美国和朝鲜官员周二在泰国会谈，讨论寻找在朝鲜战争中丧生的美军士兵遗体。
美方代表团将由国防部高官纽贝里(Robert Newbery)率领，代表团成员还包括国务院官员，以及国防部负责战争失踪人员的官员。
五角大楼声明称：“查找在行动中失踪的美国人下落是个独立的人道主义问题，与两国间其他事宜并无关联。”
美方称，曼谷会谈只关乎美军士兵遗体事宜。但外界揣测，美国总统奥巴马在任期将满之际，可能发起美朝核谈判。
此次美国决定与朝鲜磋商寻找战争失踪人员遗体事宜，可能暗示美方与朝鲜接触的意愿。
朝鲜战争中失踪的美国士兵超过7,900人，估计其中约5,500人埋在朝鲜。由于朝核问题导致形势不确定，双方联合寻找遗体的工作在2005年5月中止。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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