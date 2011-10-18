美朝磋商寻找朝鲜战争失踪美军遗体

路透华盛顿10月17日电---美国国防部称，美国和朝鲜官员周二在泰国会谈，讨论寻找在朝鲜战争中丧生的美军士兵遗体。

美方代表团将由国防部高官纽贝里(Robert Newbery)率领，代表团成员还包括国务院官员，以及国防部负责战争失踪人员的官员。

五角大楼声明称：“查找在行动中失踪的美国人下落是个独立的人道主义问题，与两国间其他事宜并无关联。”

美方称，曼谷会谈只关乎美军士兵遗体事宜。但外界揣测，美国总统奥巴马在任期将满之际，可能发起美朝核谈判。

此次美国决定与朝鲜磋商寻找战争失踪人员遗体事宜，可能暗示美方与朝鲜接触的意愿。

朝鲜战争中失踪的美国士兵超过7,900人，估计其中约5,500人埋在朝鲜。由于朝核问题导致形势不确定，双方联合寻找遗体的工作在2005年5月中止。（完）