普京：俄罗斯不会出现“占领华尔街”运动

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透莫斯科10月17日电(记者 Gleb Bryanski)---俄罗斯总理普京周一为增加社会开支计划辩护，他对全球企业执行长们表示，这将有助于俄罗斯避免周末发生在美国和欧洲的那种抗议。
痛斥不公和经济危机的抗议活动周末席卷全球，普京表示，他批准的增加社会开支计划将防止俄罗斯出现类似骚乱。
普京对大约20名全球企业执行长表示：“数十万人涌向街头，要求他们政府无法做到的事。”这些执行长中有BP(BP.L)的杜德利(Robert Dudley)和百事公司(PEP.N)的卢英德(Indra Nooyi)。
普京说：“如果不实施该计划(社会开支)，那麽我们可能会面临发达国家目前遭遇的状况。”
这是普京首次就“占领华尔街”运动公开表态，“占领华尔街”运动已迅速从美国蔓延至全球。
普京一直是华尔街无度开支的批评者，并称美国是靠印钱为生的寄生虫。目前他正急于积累国内人气，为明年3月的大选作准备。
财政部预测，俄罗斯2012年的社会开支将增加20.4%，至3.8万亿卢布(1,230亿美元)。社会开支约占俄罗斯联邦预算开支的三分之一。
普京表示：“我们将全力以赴为俄罗斯人民实现我们的社会义务。”民调显示，普京是俄罗斯最受欢迎的政治家，赢得明年大选几无悬念。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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