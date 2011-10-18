《信报》：升值预期弱化 人民币双向波动

（10月18日社评）

美国财长盖特纳和国务卿希拉莉相继批评中国汇率政策,希拉莉更以”玩弄”字眼,责难中国以低汇率谋求自身利益.面对美国猛烈施压,中国国务院总理温家宝开腔,强调中国将保持人民币汇率基本稳定,以免使出口企业面对过大的冲击,大有暗示中国政府不会让人民币急剧大幅升值之意.照人民币兑美元中间价近日波动情况看,人民币单边升值预期确实露出弱化之势.

美国参议院上周投票通过”2011年货币汇率监督改革法案”,力图迫使人民币升值.目前,议案已交众议院审议,但照形势看,法案在共和党控制的众议院通过机会并不大,即使通过,依然需要总统签署,才能完成整个立法落实程序从最近市场表现看,人民币无本金结算远期合约(NDF)也露出回落趋势;近一个月,香港离岸市场的人民币汇率较中国在岸市场为低,反映境外投资者对人民币未来升值走势有所保留.从中国最新贸易统计数据看,9月份进出口增长均逊于市场预期,贸易顺差连续第2个月收缩.

据中国媒体报导,广东企业家日前与温家宝座谈时大吐苦水,表示人民币升值大幅蚕食了企业利润,反映国内要求”煞停”人民币进一步升值的诉求,如今不断强化.由于目前全球经济增长放缓,欧美市场的外部需求持续不振,并开始通过国际贸易渠道对中国实体经济产生负面影响,从最新工业生产订单萎缩清楚体现出来.不利的出口前景,强化人民币汇价逆转的条件.

据中国央行日前发布的”人民币汇率形成机制改革进程回顾与展望”报告强调,自汇改以来,人民币兑美元升值逾30%,如今正逐渐趋近均衡合理水平.一旦趋向合理均衡水平,无疑可以为人民币汇率作双向波动提供可靠的基础.可以说,改变人民币单边升值预期,形成双边波动;主动放宽人民币汇率波动区间,充分利用银行间外汇市场人民币对美元交易汇价波动的幅度,减少央行对汇率水平和波动的干预,从而推动汇率制度深化改革,如今看来时机已逐步成熟.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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