香港《经济日报》：挽救欧债 市场愈乐观愈危险

（10月18日社评）

市场憧憬欧债危机有终局解决方案,环球股市连日攀升,港股?指昨升至三周高位.不过,投资者切勿过分沉迷乐观情绪,欧盟周日将出台之详细方案,若稍有差池,随时成为市场信心逆转之理由.欧盟决定多管齐下解决希债对欧洲的困扰,欧盟早前向20国集团财长会提出方案框架,当中包括银行及私人投资者要为希债大幅减值、欧洲金融稳定机制需加码,以及日後大力担保欧猪国家发行之新债,解决欧债危机可说已到关键时刻.然而市场不单忽视落实措施的难度,其乐观情绪更可能令到时出台方案力度不足.

第一,目前法德两国正就债减值比例,与银行及私人投资者角力.法德要求银行等由早前接受的希债减值21%,扩大至50%或更多,银行最多只肯接受30%.法德希望银行接受减值愈多,政府要背的担子愈小,法德一向是不见棺材不流眼泪,在现时市场一片乐观情绪下,自然更不愿多出资救希债债主,以免得失本国国民.但假如银行等被迫接受大幅减值50%,有估计指,单是希腊及葡萄牙两国债务,已约3,000亿欧元,银行可能因而要撇帐数以千亿计欧元,直接打击银行业.一旦市场担心银行不稳,又或认为政府救援银行力度不够,可引起市场恐慌或信贷紧缩.第二,为顶住欧债违约後可能发生的信贷危机,欧盟早前终通过总值4,400亿欧元的欧洲金融稳定机制.但这额度现已杯水车薪,传法德提出可加码至20,000亿欧元救市.

期望愈高小心失望愈大.第三,美国财长盖特纳早前已提醒欧盟,救市需要行政及几十条法例配套,全方位之部署及推动,不能斩件或甩漏.法德至今,仍就具体操作及详情,与其他欧盟国家争论不休.然而,假如欧盟仓卒成事,细节有纰漏,可能令方案之救市效果,适得其反.在乐观情绪高涨下,这些重要的政治及经济角力却遭众多投资者遗忘.现时市场愈乐观,对救市方案期望便愈高,对欧盟终极方案的力度要求更大.假如周日欧盟提出的方案稍有偏差,达不到市场要求,乐观情绪随时消失无形,又或已提早消化好消息,那可触发市场庞大沽售压力冲击市场.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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