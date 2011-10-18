交通部：中国公路建设有资金链断裂风险

路透北京10月18日电---货币政策持续收紧,让中国公路建设亦面临空前资金压力.中国交通运输部预计,四季度交通建设资金紧张局面将进一步加剧,未来将合理控制建设规模,有保有压.

"目前公路建设存在资金链条断裂的风险,部分省份出现连续两三个月无资金支付给施工企业,个别工程项目处于停工和半停工的状态,"人民日报周二报导援引交通运输部调研称.

今年以来,公路等基础设施投融资面临一定问题,资金筹集普遍困难,导致交通固定资产投资增速继续放缓,公路、水运投资"一缓一快".

交通运输部预计,受资金到位水平低的影响,今年全年的工程进度计划将受到较大影响,预计全年资金到位率可能会比去年下降25个百分点,实际完成工程量可能会比计划下降20%左右.

交通运输部公布的今年前三季度交通运输行业经济运行情况并显示,中国公路、水路、民航客货运输总体保持较快增长.公路、水路客运量分别同比增7.6%和9.6%;预计民航客运量增长约8.6%.公路和水路货运量分别同比增长14.9%和15.8%.

前三季度,港口生产总体处于高位运行,规模以上港口完成货物吞吐量67.6亿吨,同比增长13.5%,表现为一季度快速、二季度走缓、三季度小幅回升.

交通部称,今年以来航运市场运力供大于求的矛盾十分突出,一方面由于国内外经济形势导致运输需求疲软,另一方面航运市场运力投放过快,前期大量的船舶订单导致新船在未来两年将不断交付,国内外大型货主造船进一步加剧了运力过剩.

今日中国国家统计局将举行前三季度国民经济运行情况新闻发布会,公布包括9月固定资产投资在内的多项数据.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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