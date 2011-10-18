中国明年可能出现贸易逆差--报导

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京10月18日电---中国国际经济交流中心秘书长、商务部原副部长魏建国接受《中国日报》采访时表示，若全球经济低迷导致中国出口大幅下滑，明年中国可能为20年来首次出现贸易逆差。
魏建国称，今年9-10月中国出口合同大幅减少。
他表示，中国出口企业面临多年来最艰难的时刻，不能排除明年出现年度贸易逆差的可能性。
他预计，今年中国贸易顺差可能较上年减少500-1,000亿美元，上年贸易顺差为1,830亿美元。
中国9月贸易顺差145亿美元，低于8月的178亿美元和7月的315亿美元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。