中国明年可能出现贸易逆差--报导

路透北京10月18日电---中国国际经济交流中心秘书长、商务部原副部长魏建国接受《中国日报》采访时表示，若全球经济低迷导致中国出口大幅下滑，明年中国可能为20年来首次出现贸易逆差。

他表示，中国出口企业面临多年来最艰难的时刻，不能排除明年出现年度贸易逆差的可能性。