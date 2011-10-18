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中国财经 | 2011年 10月 18日 星期二 10:16 BJT

中国明年可能出现贸易逆差--报导

路透北京10月18日电---中国国际经济交流中心秘书长、商务部原副部长魏建国接受《中国日报》采访时表示，若全球经济低迷导致中国出口大幅下滑，明年中国可能为20年来首次出现贸易逆差。

魏建国称，今年9-10月中国出口合同大幅减少。

他表示，中国出口企业面临多年来最艰难的时刻，不能排除明年出现年度贸易逆差的可能性。

他预计，今年中国贸易顺差可能较上年减少500-1,000亿美元，上年贸易顺差为1,830亿美元。

中国9月贸易顺差145亿美元，低于8月的178亿美元和7月的315亿美元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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