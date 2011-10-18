中国三季度GDP同比增9.1% 经济持续平稳回落

路透北京10月18日电---中国国家统计局周二公布,2011年第三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,略低于路透调查中值9.2%;同期,GDP环比增长2.3%.

统计局并公布,今年前三季度GDP同比增幅为9.4%.社会消费品零售总额同比增长17.0%,规模以上工业增加值同比增长14.2%.

统计局并表示,中国将进一步处理好保持经济平稳较快增长、调整经济结构和管理通胀预期的关系;前三季度国民经济总体运行良好,继续超宏观调控预期方向发展.

以下为市场人士的评论:

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

GDP的增速回落比市场预期要大一些,但仍保持在9%以上.回落的原因,我认为还是宏观调控的结果,特别是消费这块,相对上一季度的增速进一步回落,与去年相比回落的幅度更大.这主要是由于房地产和汽车消费两个市场受政策调控,不景气所致.

我们预期四季度经济增速会有所趋稳,可能还会小幅下滑,但幅度不会太大,至9.1%左右.因目前已经看到有些因素在好转,如PMI指数在回升,生产和订单的分项指数显示总体趋稳.另外,汽车消费已有所恢复,显示刺激政策的退出已经在被消化掉.

--华创证券宏观经济分析师 华中炜:

总体来看，当前的经济正在稳步下行,符合我们此前的预期,但是未来需要关注经济下滑的风险,包括房地产投资加速下滑和出口水平大幅下行等极端因素.

房地产投资额1-9月累计同比增长32%,相比1-8月增幅下降1.2个百分点,完全符合我们7月份时预测的8-9月小幅下滑的判断,保障房截止9月底完工98%,预计10月份投资额增速下滑幅度将大于9月份.

商品房销售面积1-9月累计同比12.9%,增幅缩窄0.7个百分点,9月单月同比增长9.5%,相比8月单月增幅缩窄4个百分点.16大城市10月前三周销售面积同比增长-51.8%,预计10月份行业整体销售同比增幅继续缩窄.

--渣打银行经济分析师 李炜:

GDP同比增速和我们之前的预期一致,从环比来看,GDP在三季度已经企稳,我们认为当前经济增长在8%左右,在这个基础上,政策没有必要进一步紧缩.

在当前情况下,没有必要刺激经济或大幅转向,但是从紧的过程应该是结束了,只不过我们要看未来的经济走势是在当前基础上维持不变,还是会因出口放缓而进一步下滑.如果出口这块没有影响,年末政策上可能会主要强调维持经济增长,但如果出口下滑,11或12月中国可能会放松对新增贷款额度的控制.

--平安证券首席宏观经济分析师 孙方红:

目前来看经济还是处于回落之中,从後期市场需求的情况来看,经济增速可能还会往下走一走,四季度GDP可能会在9%下方.经济的回落过程还没有完结,不过步伐会比较平缓.

现在物价也在下降,负利率的状况也在得以改善.政府应该会对目前的经济走势比较满意,出现大的政策动作的可能性几乎不存在.

明年无论从政策面来看也好,从增长的角度来看也好,都会比今年的环境要好一些.一季度、二季度的经济增速可能还会相对低一些,出现拐点还要看明年下半年的情况了.

--交银国际宏观经济分析师 李苗献:

第三季度GDP 9.1%的同比增速虽略低于预期,但其环比2.3%的增长并不算低,同时9月份工业增加值增长13.8%,比8月有所反弹,且好于市场预期,表明当前中国整体经济运行仍然平稳.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

9月是季节消费的小高潮,所以消费的数据表现良好,预计四季度消费会维持在16-17%;9月投资逐步回落,但回落的速度还是比较缓慢的,但四季度进入年末和冬季,新开工项目会大幅降低,投资势必大幅回落;9月工业生产的增长好于预期,这也与消费增长有关,预计四季度工业生产仍将维持在13-14%.

三季度GDP增长9.1%是一个比较良好的增速,显示中国经济基本实现软着陆,没有出现超出预期的不良情况.特别是在三季度流动性快速回落的情况,还能得到这个增速,显示中国经济内生动力的惯性还没有消失.预计四季度GDP增长亦不会大幅回落,全年能达到9.2-9.3%.

--东海证券宏观经济分析师 李志兵:

中国持续的紧缩政策和流动性控制,及全球主要经济体增长乏力,致使出口增速开始回落,从而令国内经济减速逐渐更趋明显.虽然目前中国经济增长仍处在"合理区间",即"硬着陆"的风险并不大,但随着通胀水平开始明显回落之後,不排除当前的紧缩政策会出现结构性放松.

除投资增速继续小幅平稳回落之外,工业增加值和零售增速回升均较为明显,表明当前国内的经济增长动力依然较为强劲.短期内,经济增长的主要风险仍然来自于外部环境的放缓或衰退,但内生动力充足则在一定程度上平抑了外部下行压力,并将保证经济的相对平稳运行.

**相关背景**

--中国国家信息中心经济预测部副主任祝宝良称,下半年中国经济会继续回落,但不会出现大幅下滑的局面.他并预计,三季度国内生产总值(GDP)增长9.2%左右,全年增长9.4%.

--中国国务院总理温家宝此前称,中国经济继续保持平稳较快发展,物价较快上涨势头已得到控制.

--清华大学中国与世界经济研究中心发布的《中国宏观经济预测与分析》研究报告预计,未来CPI同比涨幅将继续回落,全年涨幅料为5.5%,且未来中国经济增长减速难以避免.

--中国国家发展和改革委员会价格司副司长周望军表示,物价走势拐点已经出现,後期将高位趋稳、回落,但回落的幅度不大.

--中国9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 杨淑祯/乔艳红

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