纽约民众支持“占领华尔街”抗议

路透纽约10月17日电---周一公布的最新民调显示，“占领华尔街”抗议者赢得纽约市民的广泛支持，纽约绝大多数人主张加大对金融业监管力度。

美国昆尼皮亚克大学进行的此项调查中，67%的受访者表示支持“占领华尔街”抗议者。

多达87%的人认为抗议者有权在曼哈顿下城露营，只要守法即可。“占领华尔街”运动已持续一个多月。

不同党派对抗议者的态度存在差别，81%的民主党人支持抗议者，但仅有35%的共和党人支持。

抗议活动已在全美展开，且周末蔓延至海外。海外多数集会规模较小，不过罗马抗议声势很大，且出现暴力事件。

这场运动的焦点仍在纽约，整体上以和平方式进行，但少数时候也出现警方武力驱赶抗议者的情况。不到半数的受访者对警方处理抗议活动的方式表示支持。

37%的选民认为美国经济问题归咎于前总统布什领导的政府，21%的人认为责任在银行。73%的人表示支持政府加强监管。（完）

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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