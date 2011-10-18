“占领华尔街”如何演变为一场全球运动？

2011年10月17日，纽约祖可蒂公园外拍摄的一个标语。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透纽约10月17日电（记者 Ben Berkowitz）---7月13日，一则毫不起眼的Twitter博文发起主题，号召人们“占领华尔街”，仿佛这事真有可能做起来似的。

不过事实证明，只要有足够的动力、并且熟知如何使用社交网络，一切都有可能。

“占领华尔街”运动缺乏组织，也没有领导，但它几乎完全通过网络，就动员了全球数以千计的人。在很大程度上依赖Twitter，同时也凭借Facebook与Meetup等平台，人们联系起来并走到一起。

像任何一场运动一样，带动消息传播需要一个火种。社交媒体营销企业SocialFlow就“占领华尔街”标签在Twitter上传播、扎根的过程为路透做了一份分析。

最先明确提到“占领华尔街”字眼的是7月13日一则由活动人士组织Adbusters发布的博文（r.reuters.com/suc54s），但该博文最初并未引起太多人的注意。

到7月20日，Twitter上开始第二次提到“占领华尔街”（r.reuters.com/tuc54s）。这次是一位名叫Francisco Guerrero的哥斯达黎加影片制作人在Twitter上链接了“趁早睡醒”（Wake Up from Your Slumber）网站的博文，博文内容重申Adbusters的行动号召（r.reuters.com/vuc54s）。

这家网站建于2006年，旨在“揭露美国骗人的货币体系，以及用贷款获利息的罪恶。”网站名取自圣经经文--《罗马书》第13章第11节：“你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初信的时候更近了。”

Guerrero的博文被转发一次，然後就沉寂了下来，直到7月23日，Twitter上又出现两条相关信息--一条来自西班牙用户Gurzbo（r.reuters.com/wuc54s），另外一条来自纽约长岛一名退休的高中化学老师Cindy，博文署名“gemswinc”（r.reuters.com/xuc54s）。

Gurzbo的博文无人转发，但Cindy的有八人转发，其中包括特拉华州一名反对美国联邦储备委员会的人、一名素食信息权利支持者、华盛顿一名环保主义者与阿拉巴马一名激进博客作者。

然後，又是接近两周的相对沉寂期，直到8月5日“LazyBookworm”再次发“占领华尔街”标签（r.reuters.com/zuc54s），有7人转发，主要为有机食物支持者与诗作者。

“占领华尔街”呼吁一直存在，但一开始注意的人并不太多，然後，突然如风起云涌一般，引来大量人的关注。

据社交媒体专家，“占领华尔街”运动扩展到超级本地化的Twitter用户，这些人对社区的一举一动都了如指掌，连当地报纸都难以匹敌。（完）

编译：张敏 发稿：张家伟

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