18日午间分析：沪指早盘失守2400

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到昨夜美股大跌以及今日中国水电上市等因素的影响，今日A股市场早盘呈现大幅震荡下挫走势。经过上周的反弹後，今日大盘借水电上市之势调整，其中沪综指盘中失守2400点关口，短线调整压力骤增，同时盘中多数个股下跌，午盘沪综指报收于2399.58点，下跌1.67%。
从盘面观察，中国水电上市後受到资金热炒，盘中一度临时停牌，虽然该股早盘强劲表现打消了此前市场普遍担心上市首日破发的疑虑，但是这丝毫不能阻止大盘短线顺势调整，目前看，大盘继续大幅下跌空间有限，但是短线调整之後能否重拾反弹升势还有待观察。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。