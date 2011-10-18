iPhone 4S上市三日销量400万部

路透10月17日电---苹果(AAPL.O)周一称，新推出的iPhone 4S手机开卖三天销量达到400万部。

苹果iPhone 4S自10月14日起发售，由于在更多国家投放，且与更多运营商合作，其销量轻易击败iPhone 4发售头三天销出170万部的成绩。

iPhone 4S在苹果前执行长乔布斯去世前一天发布，其外观和iPhone 4几乎一样，起初令外界感到失望。不过，用户对其Siri语音软件期待甚殷，使其10月7日预售即创下纪录。

iPhone 4S首批在日本、澳大利亚、法国、英国、德国，加拿大和美国等七个市场发售，而iPhone 4首批仅在五个国家发售。

该手机在美国与所有三家主要移动运营商合作，包括Verizon Wireless、AT&T(T.N)和Sprint Nextel(S.N)。而当初发布iPhone 4时仅与一家运营商合作。

在日本，iPhone还首次与移动运营商KDDI(9433.T)合作。

BMO资本市场公司分析师Keith Bachman说：“除了迸发的需求外，在更多国家发售、与更多网络合作，均推动了（iPhone 4S）销量。”

华尔街分析师估计，今年最後三个月，苹果的iPhone销量将达到2,500-3,000万部。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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