欧盟考虑三管齐下 重振对银行业信心--消息

路透伦敦10月17日电---熟知情况的欧盟消息人士表示,欧盟财长们将考虑一项三管齐下的计划,以重振投资者对欧元区银行业的信心,此为稳定欧元区金融的广泛计划之一.

财长们相信单是专注在资本水准,可能不足以让银行业立足更稳,同时也必须处理投资者其它方面的担忧.

"这必须是一个完整的方案,"一位不愿具名的欧盟消息人士表示.

熟悉欧盟财长考虑选项的消息人士表示,正在蕴酿一个三管齐下的办法:

* 对欧盟银行业最低核心资本要求将大幅高于7月压力测试时5%的过关水准;

* 除了新的最低要求外,对于那些有欧元区主权债曝险的银行必须要有额外的暂时性缓冲.这并不代表银行必须完全按市值减计债务从而重击获利.

* 确保银行有足够满足一段时间内需求的定期融资安排,即使这意味着要有政府提供担保.

指标资本充足率不会依据假设的危机模型制定,而是根据每家银行6月底时的核心一级资本充足率制定,可以减计不良主权债券的损失.

德国财长朔伊布勒周一表示,他预计将围绕9%的最低资本充足率达成共识,与法国官员和上周消息人士的言论一致.

这样,银行的资金需求将大大低于许多人士上周估计的水平.

摩根士丹利分析师Huw van Steenis表示,如果依据希腊债务重组和主权债务压力测试後制定的最低9%的资本充足率,而不是假设的危机完全爆发时的模型,银行的资本缺口约在1,000亿欧元(1,390亿美元)以上,低于市场预计的2,200-3,000亿欧元.

van Steenis估算,这将会使德意志银行(DBKGn.DE)面临20-50亿欧元的资金缺口,法国兴业银行(SOGN.PA)20-40亿欧元的缺口,法国巴黎银行(BNPP.PA)最多30亿欧元的缺口.

该欧盟消息人士称,有必要的话,欧盟财长将制定资本需求水平,以及达到最低资本充足率和落实融资担保的时间表.

这份三管齐下的方案将有助于银行根据各自不同情况,制定出相应的方案,因为一些银行不需要缓冲主权债务风险,而且不是所有银行都需要融资担保.

巴塞尔协议III将从2013年起逐步推行,到2019年初令最低核心资本要求达到7%.

"解决问题的办法是,我们必须要提高最低资本监管要求,"一位消息人士谈到.

比率提高後的核心资本质量,将须至少达到7月欧盟压力测试时对核心一级资本的衡量标准.

法国政府发言人Valerie Pecresse周一表示,欧洲政府将要求银行的资本比率在2013年前达到9%,此为解决欧元区债务危机全面计划的一部分.

"我们讲要求欧洲所有银行的资本比率在2013年前达到9%,更加稳固以应对风险,"Valerie Pecresse对法国RMC电台表示.

关于持有问题主权债风险敞口的银行的额外缓冲资本是否应具备同等高质量,或者是否也能包含混合债,均尚不清楚.

银行可能会被要求将债务转换成股权,如若不然,就可能要像7月压力测试前欧盟成员国书面承诺的,政府将必须提供担保.(完)

--编译 戴素萍/李春喜/兰秀娟;审校 程琳

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