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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 18日 星期二 12:16 BJT

中国第三季GDP同比增长9.1%

中国国家统计局周二公布,2011年第三季度国内生产总值同比增长9.1%,略低于路透调查中值9.2%;同期,GDP环比增长2.3%;今年前三季度GDP同比增幅为9.4%.社会消费品零售总额同比增长17.0%,规模以上工业增加值同比增长14.2%;前三季度国民经济总体运行良好,继续超宏观调控预期方向发展.路透

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