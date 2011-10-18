利比亚当局武装攻下卡扎菲据点拜尼沃利德

利比亚临时政府军已占领拜尼沃利德镇，士兵们向空中鸣枪，并升起利比亚新国旗进行庆祝。拜尼沃利德是卡扎菲忠实者的最後据点之一。该镇位于利比亚首都的黎波里以南大约150公里处，卡扎菲忠实者在此已顽守超过六周。驱车到镇中心的路透小组未发现卡扎菲支持者的抵抗迹象。路透