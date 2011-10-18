普京：俄罗斯不会出现“占领华尔街”运动

俄罗斯总理普京周一为增加社会开支计划辩护，他对全球企业执行长们表示，这将有助于俄罗斯避免周末发生在美国和欧洲的那种抗议。痛斥不公和经济危机的抗议活动周末席卷全球，普京表示，他批准的增加社会开支计划将防止俄罗斯出现类似骚乱。这是普京首次就“占领华尔街”运动公开表态。路透