穆迪称或将法国评级展望降至负面

穆迪周一警告,若救助银行业及其他欧元区成员国的成本让法国的财政预算负担过重,或在三个月内将该国债信评级展望置于负面观察名单. 穆迪表示,法国在至为关键的财政和经济改革中的进展,以及金融市场和经济方面可能出现的不利情况,也将在评估中被纳入考量. 路透