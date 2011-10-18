波音：并无迹象其它中国航空公司将取消787订单

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透北京10月18日电---美国飞机制造商波音公司(BA.N)周二表示,在中国东方航空(600115.SS)(0670.HK)决定放弃订购24架波音787飞机後,并无迹象显示有其它中国航空公司取消梦想787飞机的订单.
"其它签约购买飞机的中国航空公司仍然愿意履行合同,购买梦想787飞机,"波音公司在北京发表声明称.
"对于那些想要在国际市场上扩张业务的航空公司来说,787是正确的选择,理由有很多,其中包括无与伦比的乘坐体验、能效及环保表现."(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车周一将全年获利预期上调9.7%，因预计将获得日圆走软的更大助益，而削减成本的努力也将见效。丰田是全球第二大车企。
路透东京2月6日 - 前任日本大藏省次官神原英资表示，今年底美元可能跌破100日圆，因美国总统特朗普有意支持弱势美元，有助美国联邦储备委员会(美联储/FED)放慢升息步伐。