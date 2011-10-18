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国际财经 | 2011年 10月 18日 星期二 12:16 BJT

波音：并无迹象其它中国航空公司将取消787订单

路透北京10月18日电---美国飞机制造商波音公司(BA.N)周二表示,在中国东方航空(600115.SS)(0670.HK)决定放弃订购24架波音787飞机後,并无迹象显示有其它中国航空公司取消梦想787飞机的订单.

"其它签约购买飞机的中国航空公司仍然愿意履行合同,购买梦想787飞机,"波音公司在北京发表声明称.

"对于那些想要在国际市场上扩张业务的航空公司来说,787是正确的选择,理由有很多,其中包括无与伦比的乘坐体验、能效及环保表现."(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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