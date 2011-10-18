普京为再次参选总统辩护 想做“罗斯福第二”

路透莫斯科10月17日电(记者 Gleb Bryanski/Steve Gutterman)---俄罗斯总理普京周一在接受电视采访时为自己再次参选俄总统辩护，认为自己才是赋予俄罗斯美好未来的最佳领导人。

普京还透露出他就任总统後或采取的外交政策，称俄罗斯不会接过所谓超级大国的衣钵，打肿脸充胖子，但警告称，俄罗斯将坚决捍卫其利益。

自他宣布参选俄总统以来，从他的某些评论中很明显看出，他有意继续执政大权，直到他认为其使命完成。普京可能在未来履行两个六年总统任期。

普京说：“当我承担起某事时，我总试图让它有个合理的结果，或至少最大程度地发挥功效。”

“真正重要的不是任期的次数或执政的年头。”普京以已故美国前总统富兰克林・罗斯福(Franklin D. Roosevelt)作为自己再次参选的支持论据。富兰克林・罗斯福曾蝉联四届美国总统，最後死于任上。

“他在经济大萧条及二战期间等最艰难时刻领导着美国，他曾四次当选美国总统，因为他能有效行动。”

普京说：“当一个国家经历困境、举步维艰时，当一国从危机中慢慢复苏、渐入正轨时，包括政治领域在内的稳定性因素是非常重要的。”

卸任总统後的普京支持梅德韦杰夫在2008年当选俄罗斯总统。上月，他们公布了职务交换计划，即普京再次参选总统，而梅德韦杰夫将被任命为总理。

尽管深受欢迎的普京当选总统几无悬念，但他暗示，梅德韦杰夫的总理任命要取决于统一俄罗斯党(United Russia party)在12月4日国家杜马选举中的表现。

梅德韦杰夫将带领统一俄罗斯党的候选人参加杜马选举，这也让他担负起为该党在国家杜马赢得三分之二多数席位的艰难任务。

普京表示：“如果选民认可这张名单，我们会试图组建一个有效的国会，统一俄罗斯党依然是执政党，随後梅德韦杰夫就能组建一个有效的政府。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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