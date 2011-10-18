盖特纳与王岐山通话讨论经济形势

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京10月18日电---新华社报导称，美国财长盖特纳和中国国务院副总理王岐山于北京时间周二通电话，就双边经济关系以及当前世界经济形势交换了看法。
报导并未提供通话细节。
美国财政部周五称，关于中国是否操纵人民币汇率的报告，将推迟至今年晚些时候公布。美国民主党议员希望通过立法，对中国操纵人民币汇率采取惩罚措施。
中国多次谴责美国的人民币汇率议案，该议案允许美国对其认为的通过币值低估进行变相出口补贴国家的出口徵收反补贴税，其中包括中国。
美国财政部网站没有发布盖特纳与王岐山通话的公告。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。