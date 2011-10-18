* 中国水电首日上市大涨逾三成

* 一度临时停牌30分钟,因较开盘价涨幅达30%

* 新股良好表现未能提振大盘走势

* 三季度GDP低于预期等令大盘承压

路透北京10月18日电---今年迄今A股最大IPO(首次公开发行)--中国水电(601669.SS)周二首日上市,逆市大涨逾三成,早盘尾段并一度临时停牌30分钟,因较开盘价涨幅达到30%.不过其良好表现并未对大盘形成提振.

分析人士认为,中国水电今天大涨出乎意料,虽有利于後期发行大盘股,但同时亦会引发人们高价打新,对于中小投资者弊大于利.此外,由于新股炒作分流资金,加之甫公布的三季度国内生产总值(GDP)数据低于预期,亦令今日大盘走势承压.

"中国水电今天的强势表现主要还是市场博弈的原因,"湘财证券分析师徐广福表示,"不过今天(目前)的最高点6.23元还是有点高,後期短线可能会在5.7-6块之间振荡,不过破发的可能性已经很小了."

华泰证券分析师周林则表示,该股後期股价肯定回落,是否会破发仍要看整个市场,如果大盘继续反弹破发的可能性不大.而大盘短线仍料继续筑底盘整,并等候政策面进一步明确方向.

中国水电今日开盘报4.78元人民币,较4.50元的发行价上涨6.22%;早盘一度冲高至6.23元,大涨38.44%,亦较开盘价涨30.33%,触及临时停牌限制,最低价则探至4.72元.北京时间13:15,该股报5.85元,较发行价涨30%.

根据上海证券交易所证券异常交易实时监控指引,对无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价首次上涨或下跌超过30%、累计上涨超过100%或累计下跌超过50%的情形,实施盘中临时停牌.首次盘中临时停牌持续时间为30分钟,第二次盘中临时停牌时间持续至当日收盘前五分钟.

**未能提振大盘走势**

对于大盘走势,分析人士认为,经济增速平稳回落应在市场预期之中,并在前期大跌中有所消化,数据料不会影响短期大盘反弹格局.

"早盘受前期大涨後积累的回档需求、外盘疲软的拖累以及中国水电大涨对资金的分流作用等影响,大盘出现回落,...短线料继续反弹."徐广福表示.

沪综指午盘初段报2,397.38点,跌1.76%.

美国股市周一大幅收跌,录得逾两周来最大单日跌幅,之前德国财长的讲话令投资者担心欧洲解决债务危机的进展可能不够快.美国三大股指跌幅均在2%左右.

中国水电本次A股IPO发行30亿股,发行价4.50元/股,募集资金总额为135亿元.此前中国A股年内最大IPO为1月发行的华锐风电(601558.SS),募资额为94.59亿元. (完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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