中国经济正在“软着陆”--美银美林

路透北京10月18日电---投资银行--美银美林中国区首席经济学家陆挺周二发布研究报告称,三季度的中国经济数据体现整体经济正在实现"软着陆",後期经济减速料放缓,四季度GDP(国内生产总值)增速料在9.0%左右.

其并预计,国内货币政策在短期内不会出现松动,但四季度通胀压力减小,可以为政府小幅放松流动性提供空间.

中国国家统计局稍早公布,2011年第三季度GDP同比增长9.1%,低于路透调查中值9.2%;同期,GDP环比增长2.3%.而今年前三季度GDP同比增幅为9.4%.

"像房地产销售下滑、温州民间借贷及地方债务等问题都会继续牵制政策面和经济增长,但我们相信这些问题并不会导致系统性危机、进而引发中国经济'硬着陆'."报告称.

但报告同时表示,其9%的四季度GDP增速预估值存在下调可能,因当季工业增加值增速受出口增速降低的影响或放缓到12-13%.

而10月份的消费增长可能会在9月17.7%的基础上回落,一方面汽车销量增长放缓,另一方面物价涨幅还会下降,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅可能会降至5.6-5.8%,低于9月的6.1%.

统计局数据显示,中国前三季度社会消费品零售总额同比增长17.0%,规模以上工业增加值同比增长14.2%.(完)