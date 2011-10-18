新华人寿下周将寻求40亿美元A+H股IPO上市批准--IFR

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海10月18日电---汤森路透旗下IFR周二报导称,中国第三大寿险商--新华人寿下周将寻求40亿美元A+H股首次公开发行(IPO)批准.
IFR稍早报导称,数名基石投资者已承诺认购新华人寿的IPO股份,促使该公司计划在获得监管机构批准其上市计划後立即启动上市前推介.(完)
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--编译 艾茂林;审校 丁琦
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。