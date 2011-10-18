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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 18日 星期二 14:52 BJT

中国经济正在“软着陆”--美银美林

投资银行--美银美林中国区首席经济学家陆挺周二发布研究报告称,三季度的中国经济数据体现整体经济正在实现"软着陆",後期经济减速料放缓,四季度GDP增速料在9.0%左右.其并预计,国内货币政策在短期内不会出现松动,但四季度通胀压力减小,可以为政府小幅放松流动性提供空间. 路透

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