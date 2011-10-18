华尔街大选筹款 罗姆尼领先奥巴马

路透华盛顿10月17日电（记者 Kim Dixon）---华尔街人士向美国总统候选人提供的资金不及上届大选，共和党总统候选人罗姆尼从华尔街募集的竞选经费领先于奥巴马。

与2008年大选前同期相比，金融业高管等人士对明年总统大选的资金支持大幅减少。

美国无党派的响应性政治中心（Center for Responsive Politics）数据显示，截至2007年此时，总统候选人已从金融业筹资7,200万美元，而今年仅为1,500万美元。

总统候选人若获得华尔街的支持，将对其竞选财力起到关键作用。预计明年美国大选将成为史上花销最高的选举。

罗姆尼目前选举募款数额几乎为奥巴马的两倍。他与华尔街交往甚密，是贝恩资本（Bain Capital）的联合创始人。

响应性政治中心称，罗姆尼已从在高盛(GS.N)、美国银行(BAC.N)等华尔街机构就职的金融人士那里筹集到750万美元竞选资金，而奥巴马约为390万美元。

美国法律规定，公司不能直接出资支持候选人，但个人捐款200美元或200美元以上则需写上雇主名称。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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