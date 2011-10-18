美国并未“竭尽全力”促进出口--GE执行长

* 伊梅尔特称美国在经济上未能"竭尽全力"

* 信心是前进的关键

* 呼吁关注对经济疲软不满的人士

* 预料欧洲"长期处于"经济增长乏力状态

* 为担任奥巴马政府顾问的角色辩解

路透纽约10月17日电---美国通用电气(GE)(GE.N)执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)指出,美国并未竭尽全力以赢得海外业务,而这导致经济下滑.

这非常令人担忧,因提振出口是美国应对失业率居高不下的最佳手段之一.高失业率正导致越来越多的美国人质疑该国经济体系的运转效率.

"我们目前并未尽心竭力,"伊梅尔特在周一参加汤森路透焦点人物活动时表示,"我们没有真正竭尽所能地在全球竞争,培育和销售我们的产品,我认为我们可以做得更好."

作为美国最大综合性企业掌门人和奥巴马政府的就业与经济问题顾问,伊梅尔特仍相信美国经济能够好转.他指出,通用电气预料今年国外市场销售额占比将达到60%.

他将德国视为一直成功推动出口的富裕国家典范.德国是通用电气最大竞争对手之一西门子(SIEGn.DE)的总部所在地.

"德国总理梅克尔从柏林飞赴北京,与她同机出访的还有25家德国大公司的执行长.他们将各地业务联系起来,他们很努力,他们全力求胜,"伊梅尔特并称.

他并称,美国总统奥巴马"一直鞭策和敦促我们尽力在未来五年实现出口额倍增.我认为,我们能很好地开展竞争.但我们没有采取德国人一样的玩命打拼方式."

伊梅尔特提到,美国的经济低迷已步入第三个年头,让很多美国民众感到愤怒和挫折,当权者需要对此表示感同身受.

"美国失业率高达9.1%,未充分就业的比例则更高,特别是在没有大学学历的年轻人中间,"伊梅尔特指出,"民众愤怒是自然的,我认为我们必须有深切感受,理解民众对现状不满."

一大群各类团体组成的抗议者已经在华尔街出现一个月,他们抱怨美国经济体系不再为大多数民众谋福祉.这场名为"占领华尔街"的抗议活动已蔓延至全美国.

抗议者指责,美国政府在经济衰退中花费数以十亿美元计的巨额资金救助包括通用电气在内的金融企业,让美国银行业赚取高额利润,却没有惠及普通美国人.

**成长才是唯一的回答**

这位全球最大的喷射引擎及电子涡轮制造商的老板说,他认为唯有更加强劲的经济成长才是对这场日益升温的大觉醒的真正回答.

"解决这个问题的唯一方法就是经济成长,"伊梅尔特说."如果失业率降下来,人们会有比较好的感受.不管华尔街发生了甚麽事,如果失业率上升,大家的感觉只会更糟."

伊梅尔特说,企业执行长和一般美国人的平均薪资差距,更加剧了社会的紧绷.

"这种差异性当然是造成今天人们觉得这个体系不公平的问题之一,"伊梅尔特说.

不过他说,降低企业执行长的薪水对于降低失业率没有什麽帮助.伊梅尔特自己去年领到的薪水达2,140万美元,其中包括他从2007年以来首度领到的红利400万美元.

"如果企业执行长薪水减少,而失业率还在12%,那麽大家的感觉仍会很不好,"伊梅尔特说."这是一种表徵,但不是问题."

伊梅尔特有信心美国企业可以和对手在中国等新兴市场竞争,也能在开发中市场获利.他称俄罗斯是未来10年的主要焦点,还说通用电气正在投资坐拥丰富资源的非洲国家,例如莫桑比克、安哥拉、尼日利亚(奈及利亚)和南非.

该公司预估今年营收有逾60%是来自美国以外地区.分析师平均预估其营收将为1,481.3亿美元.

**欧洲经济成长料放缓**

对希腊可能发生债务违约,并威胁到欧美金融系统的担忧,在近几周给全球经济带来冲击,压低股价,并促使美国银行(BAC.N)和摩根大通(JPM.N)等大型银行开始裁员.

"最有可能的情况是,在很长一段时间内,欧洲经济成长都将放缓,"伊梅尔特称.

上周,伊梅尔领导的白宫顾问委员会向奥巴马政府递交一份报告,称吸引更多外资,制定更为激进的能源政策,以及投资基础设施可能会帮助创造就业岗位.

身为共和党人的伊梅尔特与奥巴马领导的民主党政府工作,已遭到通用电气部分股东的批评.他为自己的职责进行辩护,称通用电气高管参与美国政界历史悠久.

"人们需要尝试,"他称,"我更愿意尽力一试,而非拒绝尽我所能予以帮助."

伊梅尔特表示,华盛顿的党派偏见使得改革努力进展缓慢,从而损害了本国经济;他并补充道,他担心反华尔街运动会对人们造成不良影响,从而偏离其初衷.(完)

--编译 肖群英/李婷仪/许娜;审校 徐文焰

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