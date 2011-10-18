中国9月全国财政收入增幅回落至17%

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
* 9月份财政收入增幅回落至17%,支出增幅18.3%
* 前三季财政收入增幅为29.5%,支出增幅27.5%
* 财政收入增幅前高後低
路透北京10月18日电---中国财政部周二公布,9月份全国财政收入同比增长17.3%,增幅虽较前几个月明显回落,但前三季度累计全国财政收入增长29.5%.远超同日公布的前三季度GDP增幅9.4%.
财政部称,受经济增速略为放缓、房地产市场调控效应显现以及实施个人所得税改革等因素影响,全年全国财政收入累计增幅将呈前高後低走势.
"9月全国财政收入,特别是中央本级收入增幅比前几个月明显回落,主要是受经济增速略为放缓、房地产市场调控政策在相关税收上有所体现以及非税收入增长减少等因素影响."财政部新闻稿称.
9月份,全国财政收入7,377.05亿元人民币,比去年同月增加1,089.86亿元,增长17.3%;全国财政支出10,018.55亿元,比去年同月增加1,549.51亿元,增长18.3%.
前三季度累计,全国财政收入81,663.34亿元,比去年同期增加18,623.83亿元,增长29.5%;累计财政支出69,480.57亿元,比去年同期增加14,975.61亿元,增长27.5%.
财政部称,前三季度财政收入增长较快,是经济平稳较快增长、物价水平上涨、企业效益较好,以及特殊增收因素综合反映.
而在支出方面,前三季度住房保障支出2,285.91亿元,增长73.9%;医疗卫生支出3,965.2亿元,增长50.5%.
中国周二公布的前三季度GDP增幅为9.4%,其中三季度降为9.1%.(完)
欲了解更多详情,请点选中国财政部(www.mof.gov.cn)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
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