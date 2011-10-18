中国经济迈向“软着陆” 政策“微调”可期

* 三季度GDP同比增速降至9.1%,继续保持平稳运行

* 9月消费、工业数据超预期,内生动力充足

* 中国经济成长放缓,加重市场担忧

* 宏观政策难全面转向,但或有针对性的微调

采写 北京中文部; 撰写 谢衡

路透北京10月18日电---中国甫公布的三季度经济同比增速如期略有回落,但工业和消费增长却令人眼前一亮.内生动力依然强劲,显示中国经济正平稳迈向"软着陆".

而随着中国通胀水平降至四个月低位,加之全球经济震荡增加国内经济运行不确定因素,越来越多的分析师相信,中国的宏观政策虽不会轻易全面转向,但有针对性的微调则是题中应有之义.

"虽然目前中国经济增长仍处在'合理区间',即'硬着陆'的风险并不大,但随着通胀水平开始明显回落之後,不排除当前的紧缩政策会出现结构性放松."东海证券宏观经济分析师李志兵说.

中国国家统计局周二公布数据显示,今年前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则进一步放缓至9.1%,低于路透调查中值,不过环比则增长2.3%.

国家统计局表示,前三季度国民经济运行态势总体良好,继续朝着宏观调控预期方向发展.

统计局新闻发言人盛来运指出,尽管目前国际经济形势复杂性和经济复苏的艰巨性在增加,国内经济运行中的不稳定、不确定因素也在上升,但是从经济增长的动力来看,下一个阶段中国宏观经济继续保持平稳较快增长的可能性比较大.

不过中国经济成长放缓,却加重了市场担忧,中国股市沪综指午盘挫逾2%.亚洲股市和大宗商品价格均出现下跌.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股指下跌2.7%,MSCI指数中的原料类股挫跌逾3%.日本股市日经指数亦下滑1.5%,澳洲股市则挫1.9%.

**消费和工业增长显内生动力强劲**

今年以来中国货币政策持续紧缩,9月末广义货币供应量(M2)增速延续回落态势,当月新增贷款亦创21个月新低.而消费和工业增长并没有因此受损,令分析人士对今年最後一个季度的中国宏观经济增长颇具信心.

统计局数据显示,9月社会消费品零售总额同比增长17.7%,高于预期的17%;规模以上工业增加值同比增长13.8%,亦高于预估.

"特别是在三季度流动性快速回落的情况,还能得到这个增速,显示中国经济内生动力的惯性还没有消失.预计四季度GDP增长亦不会大幅回落,全年能达到9.2-9.3%."西南证券首席经济学家王剑辉称.

统计局并公布,今年前三季度社会消费品零售总额同比增长17.0%,扣除价格因素实际增长11.3%;同期,固定资产投资同比增长24.9%,扣除价格因素後实际增长16.9%.而前三季度规模以上工业增加值则同比增14.2%.

交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟表示,预期四季度经济增速会有所趋稳,可能还会小幅下滑至9.1%左右.因目前已经看到有些因素在好转,如PMI指数在回升,生产和订单的分项指数显示总体趋稳.另外,汽车消费已有所恢复,显示刺激政策的退出已经在被消化掉.

盛来运就表示,"从增长的动力和一些先行指标来看,个人认为今後一个时期经济趋向二次探底的可能性非常小."

中国国家信息中心经济预测部副主任祝宝良此前预计,下半年中国经济会继续回落,但不会出现大幅下滑的局面,预计全年GDP增长9.4%.

**政策结构性微调可期**

虽然眼前中国的宏观经济形势总体仍看上去很美,但欧美经济深陷泥沼、中美贸易战一触即发、以及国内中小企业生存困境等种种隐忧却无法视而不见.更多分析师相信,宏观政策有针对性的结构调整日渐可期.

盛来运称,从三季度的情况来看,特别是从月度数据的变化来看,欧债危机以及美国的主权信用评级下调、国际金融市场的动荡,特别是世界经济复苏进程缓慢,对中国经济不可避免会造成一些影响.

"如果出口这块没有影响(中国经济增长),年末政策上可能会主要强调维持经济增长,但如果出口下滑,11或12月中国可能会放松对新增贷款额度的控制."渣打银行经济分析师李炜表示.

他认为,在当前情况下,没有必要刺激经济或大幅转向,但是从紧的过程应该是结束了.

"呼吁进行差别存准率、放宽中小企业贷款条件以及上调特定城市抵押贷款利率等暗示,中国已经接受对当前经济难题不能采取一刀切的观点.我们预期未来几个月中,当局将采取多种不同政策."新加坡Forecast经济分析师CONNIE TSE说.

CONNIE TSE并称,即使全球形势恶化,也应该先调整存款准备金率,然後才去动指标存贷款利率.年底前当局将着重特定政策,可能不会调整指标存贷款利率.

今年以来一直令中国政府大伤脑筋的物价上涨已经得到了初步遏制.9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅6.1%降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势,这亦给了中国货币政策当局喘息的空间.

盛来运表示,综合有利因素判断,在四季度物价继续下行的可能性比较大,但毕竟还是在高位运行,而影响物价上涨的一些长期的因素,如结构转型期、原材料价格、人工成本的上升以及资源成本的上升,短期之内还没有得到根本的消除.

中国社会科学院此前发布报告预计,2011年中国GDP增速将达9.4%左右;CPI全年将涨5.5%左右.报告并建议,今明两年宏观调控仍需以稳为主.(完)

--审校 张喜良

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