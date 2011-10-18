路透北京10月18日电---中国股市沪综指周二收挫2.3%,逊于预期的三季度经济数据加深经济增速放缓忧虑,并打击投资者信心,而大盘股中国水电(601669.SS)首日上市获大肆炒作亦令资金分流.分析人士预计,政策结构性微调仍可期,短线反弹格局还会保持.

沪综指收报2,383.485点,下跌56.917点或2.33%.上证金融地产行业指数大跌2.54%.沪市A股成交额较前日放大逾两成,至795亿元人民币.

民生银行策略分析师张琢称,今日大盘下跌的主要原因来自GDP数据不及预期,"但最近一周一系列微调政策连续出台,结构性调整意图很明显,短线大盘还会围绕新兴产业板块继续反弹,涨到2,500点也是可能的."

国家统计局周二公布数据显示,今年前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则进一步放缓至9.1%,低于路透调查中值,不过环比则增长2.3%.

今年迄今A股最大IPO(首次公开发行)--中国水电首日上市交易表现出乎意料.在开盘逆市大涨逾三成并于早盘尾段临时停牌30分钟後,该股于午盘削减涨幅,但收盘时仍较4.50元的发行价上涨17.1%至5.27元.

沪深300指数10月合约尾盘报2,593.8点,跌2.5%,成交量为144,055手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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