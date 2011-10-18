吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京10月18日电---中国股市沪综指周二收挫2.3%,逊于预期的三季度经济数据加深经济增速放缓忧虑,并打击投资者信心,而大盘股中国水电(601669.SS)首日上市获大肆炒作亦令资金分流.分析人士预计,政策结构性微调仍可期,短线反弹格局还会保持.
沪综指收报2,383.485点,下跌56.917点或2.33%.上证金融地产行业指数大跌2.54%.沪市A股成交额较前日放大逾两成,至795亿元人民币.
民生银行策略分析师张琢称,今日大盘下跌的主要原因来自GDP数据不及预期,"但最近一周一系列微调政策连续出台,结构性调整意图很明显,短线大盘还会围绕新兴产业板块继续反弹,涨到2,500点也是可能的."
国家统计局周二公布数据显示,今年前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则进一步放缓至9.1%,低于路透调查中值,不过环比则增长2.3%.
今年迄今A股最大IPO(首次公开发行)--中国水电首日上市交易表现出乎意料.在开盘逆市大涨逾三成并于早盘尾段临时停牌30分钟後,该股于午盘削减涨幅,但收盘时仍较4.50元的发行价上涨17.1%至5.27元.
沪深300指数10月合约尾盘报2,593.8点,跌2.5%,成交量为144,055手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。