法国AAA债信评等稳固--财长

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透巴黎10月18日电--法国财政经济部长巴胡安周二表示,法国的AAA债信评等未受威胁,因该国正在制定减赤措施.不过他同时警告称,2012年国内生产总值(GDP)成长目标1.75%可能太高.
"(法国的AAA债信评等)没有危险,...因为我们将在通过减赤措施方面进度超前,"巴胡安在France 2电视台说.
在被问及2012年GDP成长目标1.75%会否因经济前景疲弱而改变时,他说,"和经济形势发展的情况相比,这个目标可能太高了,但目前我们不会调整."
"未来会有变动,这点是明确的."
穆迪周一警告,若救助银行业及其他欧元区成员国的成本让法国的财政预算负担过重,或在三个月内将该国债信评级展望置于负面观察名单.(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
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