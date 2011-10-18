中国房价涨幅持续回落 楼市调控仍为“持久战”

* 9月房价涨幅继续回落,销售暗淡

* 未来房价下调趋势将更加明显

* 楼市调控仍将持久

作者 邵晓忆

路透北京10月18日电---中国高企的房价正渐渐低下高昂的头,9月房价涨幅连续第二个月收窄,且成交在"金九"楼市传统旺季中黯然失色.调控虽初见成效,但并未动摇政府坚持打楼市调控"持久战"的决心.

在近期经历了广东佛山市政策松绑被连夜叫停之後,中央调控短期难以放松得到进一步确实.而部分一线城市首套房贷利率的上调,亦表明遏抑房价的韁绳仍在勒紧,未来房价下行趋势料更加明显.

国家统计局周二公布数据显示,9月70个大中城市新建商品住宅同比涨幅回落的城市达59个,比8月份增加了19个;路透根据该数据测算,9月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨3.5%,较上月为4.1%涨幅继续放缓.

"(9月)房地产的价格出现了松动,房地产前期价格上涨的势头得到了明显遏制,"中国国家统计局新闻发言人盛来运在发布会上表示.

盛来运并称,初步判断房地产调控取得了积极成效,但亦也不能掉以轻心,因为房地产是国民经济发展的重要支柱产业,所以要实时监控房地产的发展变化,进一步巩固房地产宏观调控的成果.

销售方面,1-9月商品房销售额达39,312亿元人民币,同比增长23.2%,较前八月25.9%的增速放缓.1-9月份房地产的销售面积同比增长12.9%,比前八月回落了0.7个百分点.

中国国务院副总理李克强近日强调,当前世界经济形势发生很多新变化,风险因素增多,国内房地产市场调控正处在关键时期.

**资金压力**

在需求持续维持疲弱,政策短期难以放松的背景下,为了去库存以及快速资金回笼,更多的开发商将选择打折出售.而近期贷款额度紧张及首套房贷利率的提高,将进一步减少购房人数,未来四季度房价下调趋势将更加明显.

中国证券报周一报导引述多位银行业人士的话称,受贷款额度紧张影响,上海多家银行已提高了首套房贷利率.建设银行(0939.HK)(601939.SS)总行近日已发文通知上调首套房贷款利率,由此前的基准利率调整为基准利率上浮5%.亦有国内媒体报导称,北京亦有银行提高了首套房贷利率.

"房地产市场就差最後一根稻草压一压就下来了,最後一根稻草就是银行贷款额度问题,这比限购来得更加直接,"中原集团研究中心高级经理刘渊表示.

中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松亦认为,房地产行业接下来将会出现比较明显的价格调整和行业调整.除价格下降之外还会伴随着行业洗牌,一批现金流管理失当的小企业将会退出市场.

受"限购令"扩大及银行收紧信贷影响,今年中国房地产商于"金九银十"旺季的销售黯然失色,龙头企业中国海外(0688.HK)和万科(000002.SZ)200002.SZ9月份的合同销售额按年分别下滑18%和12%.至于以广东省为基地的碧桂园(2007.HK)、合景泰富(1813.HK)的销售额跌幅更分别达两成及两成半.

"我们认为四季度以及明年一季度房地产企业资金将面临最困难时期,而企业差异会很大.尤其是一些中小房地产开发公司,"东兴证券的房地产分析师郑闵钢表示.

**持久战决心**

尽管目前楼市调控效果显现,房价已出现松动,但从近日广东佛山实施未果的放宽限购之举,不难看出中央政府与地方政府在这场调控中的博弈.佛山松绑最终被连夜叫停,显示了中央政府打这场调控"持久战"的决心.

在楼市继续陷于相持之际,广东佛山上周出台放宽限购政策,本市户籍居民家庭在现行限购政策和住房套数基础上,可增购一套7,500元人民币/平方米以下住房等,但随即在同一天晚间声明"暂缓执行".

"若二三线城市调控政策进行暗地松绑的情况增加,将导致先前的调控效果功亏一篑,"链家地产首席分析师张月表示.

中国官方媒体亦随後释出调控不能放松的信号.新华社周日发表文章称,中国目前房价呈现出从"止涨"向"下跌"转化的苗头,但调控面临的不确定性也在增多,需要警惕地方政府或实施放宽限购的"变相松绑",做好调控"持久战"的准备.

但不得不引起关注的是,销量的持续低迷,已令房地产相关税收和土地出让金收入大幅下降,地方政府的财政收入受到很大影响,坚持限购从严亦面临很大的挑战.

在持续调控下,土地市场已明显降温.中指院数据显示1-9月,全国133个城市土地成交溢价率为14%,较去年同期减少13个百分点;1-9月全国130个城市成交楼面均价为1,066元/平方米,同比下跌17%.(完)

--审校 林高丽

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