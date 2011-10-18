18日盘後分析：前期低点或面临考验

受到昨夜美股大跌以及中国水电上市等因素的影响，今日A股市场呈现放量大幅下挫走势。由于国内政策微调预期出现松动，导致市场空方有所抬头，在个股普跌的拖累下，沪综指重心明显下移，再度失守2400点整数关口，尾盘沪综指报收于2383.49点，下跌2.33%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜美股大跌以及中国水电上市等因素的影响，今日A股市场呈现放量大幅下挫走势。由于国内政策微调预期出现松动，导致市场空方有所抬头，在个股普跌的拖累下，沪综指重心明显下移，再度失守2400点整数关口，尾盘沪综指报收于2383.49点，下跌2.33%。

从技术层面分析，今日大盘技术形态再度恶化，经过上周的连续反弹後，短线技术指标得到修复，在2450点压力位数次上攻未果後，选择再次下探寻支撑，同时在股指下行过程中，成交量明显放大，本次超跌反弹有可能夭折，寻底之旅还将延续。

从今日盘面观察，权重股成为今日做空市场的主要力量，前期护盘的水泥、金融、有色、地产、煤炭等权重板块集体下跌，不仅打击了市场做多热情，同时对股指重心也形成拖累。

而前期强势的题材股今天也纷纷加入跳水行列，跌停个股数较前期明显增多，显示短线资金获利了结较为坚决，同时也反映出各路资金对後市并不看好。

今日盘中值得一提的是，中国水电上市首日遭到资金热炒，最高涨幅近40%一度被临时停牌，该股上市之前，市场普遍担心其破发将对大盘产生不利影响，但是从实际走势看，不仅没有实现破发，反而遭到爆炒，显示当前市场投机氛围较浓，也印证了当前市场资金的短线心态。

今日国家统计局公布数据显示，今年前三季度国内生产总值GDP同比增长9.4%，其中三季度GDP同比增幅进一步放缓至9.1%，不过环比增长2.3%。

统计局新闻发言人盛来运指出，尽管目前国际经济形势复杂性和经济复苏的艰巨性在增加，国内经济运行中的不稳定、不确定因素也在上升，但是从经济增长的动力来看，下一个阶段中国宏观经济继续保持平稳较快增长的可能性比较大。

从数据分析，三季度经济同比增速如期略有回落，但工业和消费增长却令人眼前一亮，内生动力依然强劲，显示中国经济正平稳迈向软着陆。而随着中国通胀水平降至四个月低位，加之全球经济震荡增加国内经济运行不确定因素，越来越多的分析师相信，中国的宏观政策虽不会轻易全面转向，但有针对性的微调则是题中应有之义。

尽管中国经济正在平稳迈向软着陆，但是中国经济成长放缓却加重了市场担忧，这也是今日大盘放量下挫的主要原因之一。一方面，经济增速放缓使得大盘持续反弹缺乏基本面的支持，另一方面，也导致此前市场一直热盼的政策微调预期有所松动。

总的来说，短期内大盘若不能重新夺回2400点，那麽本次始于2318点的反弹恐将结束，而前期低点或将再度面临考验。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。