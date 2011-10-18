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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 18日 星期二 16:34 BJT

埃夫拉将控告苏亚雷斯种族歧视--弗格森

曼联主帅弗格森周一在曼联官网上称，曼联後卫埃夫拉仍坚持认为遭遇利物浦球员苏亚雷斯种族歧视，将继续追究此事。埃夫拉在法国电视台Canal Plus指出指控。在上周六曼联与利物浦之间的英超比赛中发生了这一事件，最终双方1-1战平。苏亚雷斯否认有任何不当之处。路透

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