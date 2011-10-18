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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 18日 星期二 16:34 BJT

穆图遭禁赛三场

意甲切塞纳的罗马尼亚射手穆图因周日在对老东家佛罗伦萨队的比赛中拳打一名对方球员被禁赛三场。意甲在周一的纪律报告中称，穆图确有“拳打对方球员脸部”行为。32岁穆图因酒吧闹事、原定1月份转会切塞纳遇阻後罢训，上赛季与佛罗伦萨闹翻。路透

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