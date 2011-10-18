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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 18日 星期二 16:34 BJT

克洛泽希望踢到2014年世界杯

拉齐奥射手克洛泽希望能够一直呆在拉齐奥，直到2014年巴西世界杯後挂靴。周日在拉齐奥与罗马的德比大战中，克洛泽上演绝杀一球，帮助拉齐奥胜出。这位33岁前锋今年停赛期从拜仁慕尼黑加盟拉齐奥，签约两年。上赛季在拜仁，克洛泽仅有一粒进球。路透

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