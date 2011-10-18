版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 10月 18日 星期二 16:33 BJT

斯特恩望30天内启动NBA常规赛

NBA联盟总裁大卫・斯特恩周一接受CNN采访时表示，希望30日内开始正规赛季。目前球队老板与球员正在努力通过中间调停，解决劳资纠纷。NBA因旷日持久的停摆，已经取消了季前赛与前两周的常规赛。NBA劳资双方定于周二通过联邦调解员George Cohen再次协商。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐