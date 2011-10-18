曼奇尼想在曼城多呆几年

曼城主帅曼奇尼周一称，希望能在俱乐部再呆上三年或四年。曼城本周末在英超积分榜上力压曼联，荣登榜首。他与曼城的合同2013年到期。在周二欧冠A组主场对阵比利亚雷亚尔开战前的新闻发布会上，他说道：“我希望能再呆上三年或四年，因为我认为目前的曼城是全球最佳俱乐部之一。”路透