日本核危机受害者无家可归 对缓慢和不公赔付出离愤怒

10月6日在福岛一处临时安置地点内拍到的听取申请赔偿?明的受害人。 REUTERS/Kubota Yoko

路透日本福岛10月18日电---现在，日本福岛核危机的受害者终于可以申领赔偿金了，但他们依然感到愤怒。

让他们感到气愤的是，办完繁琐异常的手续之後只能得到最基本的帮助，在经历大地震和海啸引发的核泄漏灾难的七个月之後，他们仍无望恢复正常生活。

临时安置点的一个房间里充斥着吵闹声，穿着正装的七名理赔人员面对着大约70名因核电站泄露被迫放弃家园的受害者。3月11日福岛核电站部分反应堆融化後，周边地区大批民众被迫弃家而逃。

“我们不知道能够相信谁!”一个人在拥挤的房间里喊道，多名理赔专员则在这里试图解释复杂异常的理赔程序。

“我们真能回家吗？如果不能，你能保证我们的生活吗？”核电站泄露危机中约有八万人被迫离家出走。

尽管福岛核电站的所有者--东京电力公司(9501.T)对部分受害者提供了临时赔偿，但直至上个月才最终开始接受赔偿申请。

但是申请程序复杂异常，可能会将事情搞糟。

在索赔者阅读160页的说明书之後，还要填写60页表格，并附上住宿、交通和医疗费用发票。

“这太困难了。我要看看事态进展。我不想匆忙行事，不想把事情弄糟，”65岁的Toshiyuki Owada说道。他从距离福岛核电站20公里左右的Namie镇撤离。

尽管已经失业或生意停业，并且身无分文，包括Owada在内仍有很多人没有提交赔偿申请。

程序复杂 缺乏公正

手续复杂是理赔迟缓的一方面原因，而另一方面则是民众认为东京电力做事不公。

民众对日本政府的信任度很低，认为政府对危机的最初反应表现拙劣，并对危机的实际情况秘而不宣。

东京电力则被指责即便了解风险的情况下没有在福岛核电站采取足够的安全措施，并在事故後故意淡化事故的程度。

在当初的说明书中有一条写道，受害者为了获得赔偿，必须同意放弃对赔偿金额进行质疑的条款。这引发了公众的愤怒。

在政府的干预下，东电同意删除该条款，发布了四页简化版的说明书，并派出1,000名雇员帮助受害者完成索赔程序。

政府负责监督索赔计划的委员会估计，到明年3月底的财政年度结束时，索赔额很可能达到3.6万亿日圆（465亿美元）。

但是到目前为止，仅有1,700名个人和300家公司向东电提出了赔偿申请，而东电发放了80,000张个人申请表格，在福岛区域的企业有10,000家。

而东电预期，由于辐射危机造成的影响波及广泛，预期最终会收到30万份企业的索赔要求。

最终的赔偿情况取决于受害者能否以及何时能够重返家园。这个问题还无法回答，撤离者益发感到无可奈何。

一些人表示，他们怀疑永远难以回到家乡了，称他们整个村镇都被重新安置了，很多人则对辐射造成的长期健康影响感到担心。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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