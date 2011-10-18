中国将维持定向宽松政策--摩根大通

路透北京10月18日电---投资银行摩根大通(JPM.N)周二发布报告,上修其对2011年中国全年国内生产总值(GDP)增速预估至9%,此前为8.9%;且预计中国短期内将维持定向宽松的货币政策策略.

报告指出,展望2012年的中国经济,预计出口呈现的疲软仍将拖累经济增速,而这样的情况在上半年更为明显.摩根大通预测明年全年中国经济增幅或达8.3%,该投行此前预测为8.5%.

"在政策方面,通胀仍将是决策制定者的首要考虑."报告称,"我们坚持此前观点,年内,中国央行将维持官方利率水平(policy rate)不变."

摩根大通并称,尽管通胀压力正在缓解,但此前中国公布的居民消费价格指数(CPI)仍远高于政府今年4%的目标,且负利率问题仍然显着.同时,外需不振的下行风险正在增加.短期看,中国监管者将采取定向宽松的策略.

通胀方面,该投行预计,四季度,通胀压力将持续缓解,到今年年底,中国CPI增速或下滑至4.5%的水平.

稍早公布的数据显示,中国经济持续平稳回落,朝着"软着陆"方向迈进.三季度GDP同比增速虽降至9.1%,但零售销售和投资仍表现良好,表明内部增长动力依然强劲.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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