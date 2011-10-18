欧美经济黯淡 广交会难获国外订单

路透中国广州10月17日电（记者 梁淑芬）---广交会参展商称，受欧美经济前景黯淡影响，中国商品难获西方买家订单，这可能不利于中国经济增长。

主办方称，本次广交会参展商约5.7万家，到场客户2.8万家，但场内气氛不及往届展会活跃。

中国制造商及外国采购商在接受采访时表示，欧洲债务危机、美国经济疲软、人民币升值和中国劳动力成本上升，这些因素影响了交易氛围。

香港产品设计者斯科特（Kim Scott）称：“昨天很平静。原本可以更忙碌些，应该再多来两成的人。”斯科特参加过近12年来的广交会。

本次广交会为期三周，中国国务院总理温家宝周五出席了开幕式。一些参展商担忧，欧美经济不景气会蔓延至新兴市场。

GWorld进出口公司董事总经理Eva Zhou在其广交会展位表示：“我在中东的客户开始遇到应收帐款问题。从第三季度开始，东南亚下单也开始变慢。这是经济衰退忧虑所致。”

她认为，明年形势并不乐观，预计今年订单将减少10%以上。

**价格上涨削弱需求**

广交会每年举行两次，是中国贸易活动的晴雨表，也是国际买家购买中国商品的重要途径。尤其是在目前形势下，宏观经济前景益发不确定，中国经济增长继续依赖出口，广交会的情况更值得关注。

有迹象表明，原材料价格和劳动力成本上涨导致中国商品价格上升，削弱了外国采购商的需求。

波兰化工公司Anser Chemical Works总经理助理Hubert Miszewski过去十年都来广交会，他说：“电子商品越来越贵。”

他的同事Martyna Jedraszka表示：“如果价格一直这麽高，我们什麽都不会买。”她表示，公司在2010年广交会上采购了机械、化工及电子产品。

有经济指标表明，中国进出口贸易开始放缓，且幅度大于预期。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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