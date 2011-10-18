欧盟酝酿对危机再推通盘策略 恐缓不济急

记者 Paul Taylor 编译 李爽/石冠兰/戴素萍

路透布鲁塞尔10月17日电---欧洲主权债务危机已横行两年之久,如今已威胁到全球经济,为此欧盟领袖将齐聚布鲁塞尔再开峰会,酝酿出台新一轮"通盘战略",而在峰会临近之际,布鲁塞尔仍笼罩阴云.

智库欧洲之友(Friends of Europe)上周举行题为"欧盟现状"的年会上,欧盟的达官显贵口中不时出现一些黑色幽默.

"但愿明年我们不要再谈论希腊债务问题了,"比利时的前欧盟执委Etienne Davignon在结束发言时开玩笑地说道.

"希腊债务问题若不结束,我们就遭殃了."

会议开幕式冠之以"欧盟三步骤:兴起,衰退和垮台?"的主题.

这里的问号只是寄托着一种希望.

欧盟27国领导人将于10月23日召开峰会,这是他们今年第六次召开峰会,试图为这场欧元区危机拉起防火线,使得在希腊、爱尔兰及葡萄牙接受纾困之後,不会让危机延烧至已出现窘迫情势的意大利及西班牙,但这场峰会却围绕着愤世嫉俗的氛围.

他们在3月时曾吹嘘采用"全面回应"的支持举措,但最後主要由于德国的审慎态度,仅出台了一系列折衷方案,英国首相卡梅伦上周还指其"步子太小且来得太晚".

到了7月,欧元区第三大经济体意大利首次感受到债市危机蔓延的威力,欧元区17国领袖决定对希腊进行第二轮援助,其中包括民间债权人在"自愿"的情况下减记,并扩增EFSF救助基金的权力.

交易员很快发现,这一协议实施起来需要数月的时间,在争取17个成员国议会批准时可能遭遇阻挠,或者因希腊无法实现财政目标而使其难以实施.达成协议带来的信心也随之蒸发殆尽.

西班牙和意大利举债成本因此大幅上涨,就连欧洲央行也不得不在8月紧急出手干预,买入这些国家债券,以拉低收益率.

数周来,德国以及斯洛伐克议会经过激烈辩论,芬兰议会也对要求希腊贷款抵押品进行讨价还价,增加4,400亿欧元EFSF火力的方案最终准备就绪.

但却时过境迁,情况已经恶化,如今已需采取更激进的举措.

**变动的目标**

希腊已再度偏离轨道,对于其能否还债的疑虑升温,因该国经济衰退程度更加深重,且公众对于撙节举措的抵制情绪更甚.

德国及其北欧盟国要求,民间债券持有人要为二次救援希腊而做出更多贡献,但仍基于"自愿"基础,纳税人与欧洲央行不承担损失.

目前的对话是要围绕希腊建立防火?,并向投资者确保其他欧元区主权债是安全的,成员国不会出现另一轮可怕的批准程序.

最新的"通盘战略"关键要素包括:削减希腊债务并延长还款时间;提升欧洲银行业吸收损失的能力;杠杆运用救助基金以避免危机传染至规模较大的经济体;推行更接近欧元区财政整合的举措.

然而这些要素可能通通达不到目标,或者被某些事件所取代,特别是在撙节举措打击需求的情形下,经济成长前景黯淡.

希腊债务减免规模可能还不足以避免其硬性违约.银行要增加资本金或并不容易,政府也担心自身信用评级,如果无法在市场上筹措资金,他们可能会在因应措施上支吾其词.

各国政要希望通过使用EFSF来稳定欧元区债市,作法为用EFSF对买入新发行西班牙或意大利债券提供部分损失担保.

如果意大利政治动荡,加上经济放缓、撙节计画受挫,这可能不足以重振市场信心.市场一定会去测试欧洲的防线.

信贷评等进一步被调降可能令危机恶化.如果法国的AAA评等因其银行业者的资本需求、持有大量欧元区二线国家的债券而受到质疑,那麽整个纾困策略可能会动摇.

由于有太多的"如果",因此根本不可能只靠这个"通盘策略"就足以因应.

主要经济体敦促采取果断行动的压力,可望提升欧洲成功的机会.

各国财政部和央行甚为担忧金融市场崩解风险,因此可能准备好出手支持欧洲计画,就算该计画不靠谱也会鼎力相助.

欧洲决策者仍排除强制希腊债务重整的重要选项,因这可能会造成"信用事件",并打乱金融业.

反之,民间债权人面临最高50%的"自愿减记";欧元区政府和欧洲央行则避开了希腊债务方面的损失,不用面对可能让进一步纾困举措变得无望的公众指责.

对欧洲政治人物来说,比起承认已经把纳税人的钱丢进希腊这种无底洞,支持那些无力筹措民间资本的银行要来得容易多.

至于欧洲央行出借资金的最後手段,或是发行欧元区共同债务等激进的解决办法,在德国都是政治上的禁忌.

除非有像这类能够改变局势的办法,否则欧元区债务危机料将会继续下去.(完)

--译文审校 张明钧

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