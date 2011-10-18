中国货币政策料年内不变--野村

报告认为,经季调後,中国国内生产总值(GDP)季环比增速仅从二季度的2.4%微幅放缓至2.3%,表明增长动能仍然强劲.

"新公布的数据强化了我们的观点,即中国人民银行会在2011年馀下时间保持政策不变,并密切关注本轮全球经济放缓和金融市场风波对国内经济的影响."报告称.