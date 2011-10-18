中国货币政策料年内不变--野村

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京10月18日电---投资银行野村证券周二发布报告显示,鉴于中国内需强劲且通胀仍高位运行,预计中国将保持货币政策不变.
报告认为,经季调後,中国国内生产总值(GDP)季环比增速仅从二季度的2.4%微幅放缓至2.3%,表明增长动能仍然强劲.
"新公布的数据强化了我们的观点,即中国人民银行会在2011年馀下时间保持政策不变,并密切关注本轮全球经济放缓和金融市场风波对国内经济的影响."报告称.
中国国家统计局稍早公布,2011年第三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,低于路透调查中值9.2%;同期,GDP环比增长2.3%.而今年前三季度GDP同比增幅为9.4%.
数据并显示,9月社会消费品零售总额同比增长17.7%,远超预期的17%;同期,规模以上工业增加值同比增长13.8%,亦高于预估.
对此野村指出,9月份工业生产和名义零售增速均高于预期,市场原本预期略有减速,表明尽管海外经济疲软,但国内内需仍然表现活跃.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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