问答：福岛核电站冷停堆获进展

10月1日在福岛第一核电站拍到的图片。 REUTERS/Tokyo Electric Power Co/Handout

路透东京10月18日电（记者：Shinichi Saoshiro）---福岛第一核电站运营方东京电力(9501.T)周一称，该核电站周边辐射量较一个月前减少了一半，这是努力控制福岛核电站正在取得进展的最新迹象。

东电在月度评估报告中表示，福岛第一核电站受损反应堆每小时辐射量约1亿贝克勒尔，较一个月前减少了一半左右，约是3月11日灾难发生後几天辐射量的八百万分之一。

该公司称，最新数据转换後相当于福岛第一核电站周边年辐射量约为0.2毫西弗，低于政府设定的1毫西弗的安全标准。

问：东电是如何取得这一进展的？

三座受损反应堆机组温度降低後，辐射量也随之减少。3月11日的强震及海啸导致福岛第一核电站冷却系统损毁，六个机组中有三个机组的乏燃料棒熔毁。

东电发言人称，“我们认为辐射量减少与温度降低有关。当反应堆温度很高时，辐射物质会随着水蒸气散播到空气中。”

核事故发生之初，东电试图通过大量注水冷却反应堆，其中许多是海水。这导致大量核废液囤积，一些存在水槽中，一些存在反应堆建筑物的地下室，存在向海洋中泄漏的风险。

东电随後启动高辐射污水净化系统，将部分处理过的水用于机组和乏燃料池冷却作业，缓解了核废液问题，反应堆冷却工作也取得进展。

三个受损机组的温度到9月底时已经全都降到100摄氏度以下，这一状态在技术上被定义为冷停堆，用于冷却核燃料棒的水温低于沸点，可阻止燃料棒再度升温。

此外，东电覆盖1号机组反应堆建筑的防扩散罩工程大致完工，这也将进一步限制辐射物扩散。

问：接下来做什麽？

尽管三个机组的温度都降到100摄氏度以下，但东电和日本政府并没有宣布实现冷停推。

日本原子能安全和保安院官员森山吉则（Yoshinori Moriyama）周一称，“我们仍需谨慎行事。我们需要继续监测反应堆的温度和周边辐射量，看看他们能否在未来保持稳定。”

不过，东电已经实施清理计划。该公司表示，想在今年宣布实现冷停推，而不是当初计划的明年1月。

宣布冷停堆意义重大，远不止该核电站本身，这是政府允许核电站周边20公里被疏散的八万居民重返家园的前提条件之一。

即便宣布实现冷停推，东电已经承认清理和消除核废料可能需要长达10年多的时间，专家也预测清理工作或许会持续数十年。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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