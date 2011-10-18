亚洲交易所不大可能出现大型并购

路透新加坡10月18日电---亚洲地区交易所的高管周二表示,短期内亚洲的证交所不会出现大型跨境合并,因政治利益意味着几乎没有哪国政府愿意让本国交易所落入他国之手.

"我们需要继续将交易所作为国有资产,"吉隆坡证交所(BMYS.KL)执行长Tajuddin Atan在World Exchange Congress Asia会议上表示.

过去10年,欧美的证交所出现大型并购,部分受到竞争加剧驱动.

但亚洲基本未涉足其中.在遭到澳洲政府反对後,新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)4月取消了对澳洲证交所(ASX.AX)的收购要约.

香港商品交易所主席的高级顾问William Barkshire说,未来五年,这种情况将持续.

他指出,"鉴于政治和监管障碍,以及对西方金融危机之後过快放松管制的担忧,(亚洲的证交所)要达到西方那种整合程度,还需要很长时间."

东南亚国家明年将推出跨境交易平台ASEAN link.但吉隆坡证交所执行长Atan暗示,这并不是全面整合行动的序曲.

全球交易网络Liquidnet执行长Seth Merrin说,亚洲的交易所若想成为全球性公司,需要考虑并购以外的更多方面.(完)

--编译 杜明霞;审校 丁琦

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