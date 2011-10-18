美国因过量饮酒年损失逾两千亿美元

路透10月17日电---美国疾病控制与预防中心（CDC）周一称，过量饮酒每年给美国带来超过2,000亿美元的经济损失，其中主要体现在工作场所生产力的下降。

该中心称，2006年过量饮酒造成的经济损失约为2,235亿美元，较1998年进行类似研究时估算的1,850亿美元增长近21%。

72%的损失归因于生产力下降，不过这部分主要通过饮酒者的收入损失自行承担。

该中心并称，医疗保健支出占过量饮酒造成经济损失的11%，其次是刑事执法成本和酒驾肇事损失。

CDC对过量饮酒的定义是：女性平均一天饮用酒精饮料超过一种，男性则为超过两种。

但该机构指出，近四分之三的经济损失是由酗酒造成的。酗酒指女性在一种场合饮酒四杯及以上，男性则为五杯及以上。

研究人员发现，2006年过量饮酒造成经济损失的42%，即942亿美元，由联邦、州以及地方政府买单；损失的41.5%，即929亿美元，主要是以损失家庭收入的形式，由饮酒者及其家庭承担。

这份研究名为《2006年美国过量饮酒的经济成本》，刊登在《美国预防医学杂志》11月刊上。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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