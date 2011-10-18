新疆450万人接种脊髓灰质炎疫苗

路透香港10月18日电（记者 陈依琳）---世界卫生组织（WTO）称，中国过去5周在新疆向450万儿童和青少年接种了脊髓灰质炎疫苗，以强化免疫该疫情。新疆目前累计报告了17例脊髓灰质炎病例，其中1例死亡。

这是自1999年以来中国首次出现的脊髓灰质炎疫情，科学家称病毒来自巴基斯坦。此次疫情标志全球根除脊髓灰质炎运动出现倒退，目前只有4个国家仍流行该疾病，分别是阿富汗、印度、巴基斯坦和尼日利亚。

WTO发言人罗森鲍尔（Oliver Rosenbauer）称，“即使病毒携带者未出现任何症状，接种脊髓灰质炎疫苗也能减少传染。”

新疆报告的17例脊髓灰质炎病例均出现在和田地区，感染者在7月初至9月中旬期间发病。罗森鲍尔补充说，WTO猜测已发现的每个病例可能会传染另外199人，这些人携带病毒但未出现相应症状。

WTO称，中国从9月初开始在新疆大面积接种该疫苗，累计接种人数已达450万人，每人接种三剂疫苗。

罗森鲍尔说：“大型医院的疾病监测机制，可监测任何儿童或成人出现类似脊髓灰质炎的症状。我们将关注是否出现新病例，但愿不会。”

脊髓灰质炎会引发高烧、恶心、头疼等类似感冒的症状，可能在24-72小时内导致瘫痪。目前无法治愈脊髓灰质炎，医生只能控制疫情。

今年全球已经出现了444例新发脊髓灰质炎病例，其中巴基斯坦就占四分之一。去年全球报告的脊髓灰质炎病例为1,349例。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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