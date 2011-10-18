人民币兑美元大幅收跌

* 人民币兑美元即期汇价大幅收跌

* 中间价温和低开

* 谨慎心理致境内机构增持美元

路透上海10月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周二大幅收跌.人民币升值预期减弱,避险情绪驱动下,境内机构纷纷增持美元.加上中间价微幅低开,在避险需求的带动下,即期汇价下跌明显.

交易员认为,在美国对于制裁人民币议案还未定案前,央行未必会有行动干预汇市,从而降低市场对人民币升值的预期.在谨慎心理推动下,机构更加愿意持有美元.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3813 6.3710 6.3829 6.3749 6.3710 6.3706

"美元上涨是正常的,经过九月底的那段时间,很多人都亏怕了,还不如先换成美元,拿着看看先."北京一银行交易员称.

他并表示,虽然近期扰动因素不断,但人民币升值方向并未转向,到年末人民币仍有望达成全年升值5%的预期.

以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3960/10 6.3790

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4305/05 6.4320

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水280点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3533元.

继美国参议院近期通过中国汇率议案後,美财政部宣布,推迟向国会提交原定于15日发布逼迫人民币加速升值的汇率议案.

根据财政部必须每6个月向国会提交一份关于国际经济和汇率政策情况的报告,通常在每年四月和10月发布.被财政部认定为"汇率操纵国"的贸易夥伴,将受到美国的贸易惩罚,而在上次报告中未将中国列入汇率操纵国,当日中间价一度创出新高.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)